В Башкирии дети-сироты получат сертификаты на жилье

При этом социальная выплата положена и тем людям из указанной категории, которые учатся на очном отделении или имеют на иждивении ребенка-инвалида. Ее размер рассчитают исходя из 33 м² общей площади и среднерыночной стоимости квадратного метра жилья в городе или районе, установленной минстроем Башкирии.