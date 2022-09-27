В Башкирии дети-сироты получат сертификаты на жилье

Госсобрание Башкирии приняло закон о том, что дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, которые достигли 23 лет, получат сертификаты на приобретение жилой площади.
Сертификат позволит им самим выбирать жильё в любом городе или районе республике. Закон прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.
Условиями получения сертификатов является трудоустройство в течение последних 6 месяцев по трудовому договору либо в течение года — в качестве ИП или самозанятого. Также получатель не должен состоять на учете в наркологическом диспансере.
При этом социальная выплата положена и тем людям из указанной категории, которые учатся на очном отделении или имеют на иждивении ребенка-инвалида. Ее размер рассчитают исходя из 33 м² общей площади и среднерыночной стоимости квадратного метра жилья в городе или районе, установленной минстроем Башкирии.