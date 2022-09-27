Сотрудники «Кроношпан Башкортостан» посадили 10 тыс сеянцев

Компания ежегодно проводит акции. В этом году мы посадили уже около 10 тыс. деревьев. Мы поставили себе цель на высадку 1 млн. сеянцев липы. Год от года мы будем к этой цифре приближаться.

Дамир Загидуллин, генеральный директор ООО «СИЛЬВА ЛЕС»