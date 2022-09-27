Сотрудники «Кроношпан Башкортостан» посадили 10 тыс сеянцев

В рамках акции «Зелёная Башкирия» команда компании «Кроношпан Башкортостан» посадила 10 тысяч сеянцев в Архангельском районе республики.
Восстановить хвойные и липовые леса. В рамках акции «Зелёная Башкирия» команда компании «Кроношпан Башкортостан» посадила 10 тысяч сеянцев в Архангельском районе.
Хорошая погода, отличное настроение – субботний день собрал коллектив предприятия «Кроношпан Башкортостан» на Архангельской земле. К ним присоединились и активисты района, чтобы принять участие в акции «Зелёная Башкирия».
Пять тысяч саженцев сосен и лип – посадочный материал предоставила компания «Бураевский лес». Увеличение липовых насаждений поможет развитию пчеловодства республики. Поэтому рядом с хвойной породой посадили медоносные деревья. К акции по восстановлению леса присоединись и пчеловоды Архангельского района.
Добрые дела должны продолжаться, нужно воспитывать детей своим примером. Поэтому сотрудники компании «Кроношпан» участвовали вместе со своими семьями.
Благородное дело объединило всех, а результаты работы порадовали. Скоро здесь появится новый лес, который станет домом для десятков видов животных.