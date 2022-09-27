Сотрудники «Кроношпан Башкортостан» посадили 10 тыс сеянцев

В рамках акции «Зелёная Башкирия» команда компании «Кроношпан Башкортостан» посадила 10 тысяч сеянцев в Архангельском районе республики.

Восстановить хвойные и липовые леса. В рамках акции «Зелёная Башкирия» команда компании «Кроношпан Башкортостан» посадила 10 тысяч сеянцев в Архангельском районе. 

Хорошая погода, отличное настроение – субботний день собрал коллектив предприятия  «Кроношпан Башкортостан» на Архангельской земле. К ним присоединились и активисты района, чтобы принять участие в акции «Зелёная Башкирия».

Компания ежегодно проводит акции. В этом году мы посадили уже около 10 тыс. деревьев. Мы поставили себе цель на высадку 1 млн. сеянцев липы. Год от года мы будем к этой цифре приближаться.

Дамир Загидуллин, генеральный директор ООО «СИЛЬВА ЛЕС»

Пять тысяч саженцев сосен и лип – посадочный материал предоставила компания «Бураевский лес». Увеличение липовых насаждений поможет развитию пчеловодства республики. Поэтому рядом с  хвойной  породой посадили медоносные деревья. К акции по восстановлению леса присоединись и пчеловоды Архангельского района.

Когда-то этого дерева было у нас много. Любая посадка поможет восстановить, если за ней будет уход. Это очень хорошее начинание.

Алексей Трапезников, председатель Ассоциации пчеловодов Архангельского района

Добрые дела должны продолжаться, нужно воспитывать детей своим примером. Поэтому сотрудники компании «Кроношпан» участвовали вместе со своими семьями.

Благородное дело объединило всех, а результаты работы порадовали. Скоро здесь появится новый лес, который станет домом для десятков видов животных.

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