В Башкирии построят новые велодорожки

Лучше всего сеть велодорожек развита в Уфе. С 2013 года в городе действует муниципальная подпрограмма по их развитию. Сегодня в столице республики обустроено уже около 79 км велосипедных дорожек, включая парки и скверы города. Проводится работа по содержанию – наносится и обновляется разметка, устанавливаются соответствующие знаки. Кроме того, для комфортного передвижения занижаются бордюрные камни.