В Башкирии построят новые велодорожки

В Башкирии намерены продолжать развитие объектов физкультуры и спорта. Так, в 2023-2030 годах продолжат строительство сети велодорожек.
Протяженность велодорожек будет увеличена в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Октябрьском, Кумертау, Сибае и Агидели.
Лучше всего сеть велодорожек развита в Уфе. С 2013 года в городе действует муниципальная подпрограмма по их развитию. Сегодня в столице республики обустроено уже около 79 км велосипедных дорожек, включая парки и скверы города. Проводится работа по содержанию – наносится и обновляется разметка, устанавливаются соответствующие знаки. Кроме того, для комфортного передвижения занижаются бордюрные камни.
За последние три года в Уфе была обустроена велодорожка протяженностью 2,6 км по улице Первомайской, на участке от Ульяновых до Машиностроителей; 920 м – по ул. Сельской Богородской, от Индустриального шоссе до ул. Лесунова; выполнены ремонт и устройство велодорожек по ул. Комарова и Первомайской общей протяженностью 1,7 км.