«От Уфы я в восторге»: путешественник на доме-внедорожнике заехал в Башкирию

Российский путешественник переоборудовал внедорожник в дом на колесах. В числе апгрейдов автомобиля не только кухня и кровать, но и водопровод и душ. Игорь Савостьянов проехал уже более 12 тысяч километров по стране. В нашей республике он вместо одного решил задержаться на три дня. Поразила природа и столица Башкортостана. Житель Подмосковья хочет вернуться сюда на следующий год с более детальной экскурсией.

Пара движений – и стол с раковиной и краном готов. Из него, кстати, течет чистая питьевая вода, чтобы помыть продукты и набрать в кастрюлю. Запаса воды в резервуаре хватит на несколько раз. А вот рядом из модульного блока выдвигается газовая плита – конфорка с баллоном. Так что и суп сварить, и картошку пожарить можно с легкостью.

Приезжаешь в какое-то красивое место, и что ты делаешь? Идешь в гостиницу, ставишь машину, идешь на ресепшен, потом тебе надо покушать где-то. Потом переночевал, нужно чемодан обратно собирать. А здесь ты приехал на красивое место и тут же остался, и все то же самое. Игорь Савостьянов, путешественник

Поэтому в машине обустроено еще и спальное место для двух человек. Кроме того, можно принять душ. 43 литра в отдельной емкости дают возможность сделать это три раза. А чтобы вода была горячей, есть газовая колонка. Она вешается сбоку автомобиля, шланг подсоединяется к газовому баллону, настраивается лейка – и можно мыться. А в это время можно запустить мини стиральную машину, которая работает от аккумулятора.

С собой у путешественника и такая мини-электростанция. Ее мощность – 300 ватт. Этого вполне достаточно для функционирования автономной отопительной системы в автомобиле. И поэтому гонять двигатель попросту не приходится.

В пути Игорь Савостьянов уже 43 дня и проехал более 12 тысяч километров. Изначально подумывал купить дом-прицеп, но понял, что на горных дорогах он может принести больше проблем, чем пользы. И в итоге решил оборудовать свой внедорожник всем необходимым. От идеи до реализации ушло 4 месяца.

Я не сверлил никаких отверстий. Штатное – это штатное. И с учетом того, что машина может перевернуться, чтобы это все не летало. Если брать с учетом приобретения еще дрона и экшн-камеры, все вместе обошлось в 400 тысяч. Игорь Савостьянов, путешественник

По дороге Игорь снимал завораживающие виды природы. Особенно впечатлил его Алтай. Однако там случилось ЧП. Укус ядовитой змеи едва не поставил точку в путешествии, но все обошлось. Маршрут обратно домой решил проложить через Башкортостан. И не прогадал.

От Уфы я в таком восторге. Я уже всем друзьям говорю: это просто Швейцария уральская. Красиво очень. Игорь Савостьянов, путешественник