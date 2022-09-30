Более 100 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР нашли работу в Башкирии

Людей, приехавших из ДНР и ЛНР, берут на учёт в центре занятости. Специалисты помогают при трудоустройстве. Кандидаты проходят стажировку. Специальности разные: от тех, где нужно работать руками, до таких, где требуется интеллектуальный труд.
Наводит красоту теперь в Уфе. Олеся Филимонова вместе с дочерью приехала из Донецка. Подходящую вакансию подобрали специалисты службы занятости. Прошла стажировку, теперь у нее грандиозные планы.
Ирина Стеценко уже прививает любовь к английскому языку. Школьная учительница вместе с семьёй приехала из Таганрога, туда – из Мариуполя. С детьми преподаватель работает ещё со школы, начинала карьеру, устраиваясь в летние лагеря вожатой. После всего, что пришлось пережить, переезжая в другую страну, именно в детях находит смысл.
В республиканской базе службы занятости сейчас около 600 вакансий для переселенцев. При трудоустройстве данной категории граждан был нюанс. Он касался документов. Однако сейчас вопрос с получением решён.
На данный момент через службу занятости в Башкортостане получили работу больше 100 переселенцев. Стоят на учете еще 200.