Более 100 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР нашли работу в Башкирии

Людей, приехавших из ДНР и ЛНР, берут на учёт в центре занятости. Специалисты помогают при трудоустройстве. Кандидаты проходят стажировку. Специальности разные: от тех, где нужно работать руками, до таких, где требуется интеллектуальный труд.

Наводит красоту теперь в Уфе. Олеся Филимонова вместе с дочерью приехала из Донецка. Подходящую вакансию подобрали специалисты службы занятости. Прошла стажировку, теперь у нее грандиозные планы.

У вас немного пожестче, у нас больше любят креатива, а у вас попроще. Но я это исправлю. Олеся Филимонова, парикмахер

Ирина Стеценко уже прививает любовь к английскому языку. Школьная учительница вместе с семьёй приехала из Таганрога, туда – из Мариуполя. С детьми преподаватель работает ещё со школы, начинала карьеру, устраиваясь в летние лагеря вожатой. После всего, что пришлось пережить, переезжая в другую страну, именно в детях находит смысл.

Приехали из Таганрога, туда – из Мариуполя. Работала учителем английского и зарубежной литературы. С 17 лет работала с детьми, во время учебы – в детском лагере. Ирина Стеценко, учитель английского языка лицея № 62 г. Уфы

В республиканской базе службы занятости сейчас около 600 вакансий для переселенцев. При трудоустройстве данной категории граждан был нюанс. Он касался документов. Однако сейчас вопрос с получением решён.

Определенные сложности были на начальном этапе, однако сейчас эти вопросы сняты. Работодатели могут без особых опасений принимать данных граждан на работу. Ридан Ахьямов, директор центра занятости населения г. Уфы