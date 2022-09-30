Более 3 тыс школьников Башкирии участвуют в программе «Билет в будущее»

Более 3 тысяч учеников республики получат «Билет в будущее». Это обновленная выставка-практикум, которая демонстрирует профессии будущего. Накануне ученики Бураевского района посетили исторический парк «Россия – моя история».

20 учеников гимназии  прошли квест-игру о современных профессиях. Разделившись на группы, ребята ответили на вопросы искусственного интеллекта и получили баллы. Выставка ознакомила школьников с устройством современного рынка труда. Здоровая среда, деловая среда, аграрная среда – всего девять залов, которые посвящены разным отраслям профессий. 

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