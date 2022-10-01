Жителей Уфы предупредили о включении отопления на максимальную температуру

График испытаний:



С 3 по 5 октября 2022 года. Восточный район тепловых сетей филиала «БашРТС-Уфа»: улицы Сельская Богородская, Георгия Мушникова, Набережная Моторостроителей, Валерия Лесунова.



С 5 по 7 октября 2022 года.Восточный район тепловых сетей филиала «БашРТС-Уфа»: улицы Производственная, Касимовская, Гвардейская, Высоковольтная (Шакша).



С 3 по 6 октября 2022 года. Южный район тепловых сетей филиала «БашРТС-Уфа»: улицы 50 лет СССР, Комсомольская, Дмитриева, Давлетшиной, Айская, Владивостокская, Салавата Юлаева, Чернышевского, Цюрупы, Коммунистическая, К. Маркса, Запотоцкого, Ибрагимова, Пархоменко, Большая Гражданская, Р. Зорге, Парковая, Шафиева.

Центральный район тепловых сетей филиала «БашРТС-Уфа»: Проспект Октября от ГДК до 50 лет СССР, Блюхера, Шайфиева, Р. Зорге, 50 Лет СССР, Менделеева, Трамвайная.

Северный район тепловых сетей филиала «БашРТС-Уфа»: улицы Вологодская, Свободы, Интернациональная, Комарова, Инициативная, Севастопольская, Новочерскасская, Кемеровская.



С 12 по 14 октября. Центральный район тепловых сетей филиала «БашРТС-Уфа»: улицы Сипайловская, Набережная реки Уфы, Маршала Жукова (Сипайлово).