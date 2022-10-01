В Башкирии местами прогнозируют понижение температуры до -2 градусов

В Башкирии синоптиками Гидрометцентра составлен прогноз погода на следующие два дня. Существенных изменений не ожидается.

По мнению синоптиков, в республике 2 октября существенных осадков не будет. Ветер будет умеренным, и лишь местами он усилится. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, но по юго-востоку возможны заморозки до -2 градусов. Днем обещают от +10 до +15 градусов.