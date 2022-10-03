В Уфе открыли мемориальную доску балерине Зайтуне Насретдиновой

За долгую сценическую жизнь Зайтуна Агзамовна создала целую галерею ярких и неповторимых образов в спектаклях национальной, русской и зарубежной классики. Ещё при жизни её называли легендой башкирского балета, весь мир признал ее заслуги. Международный биографический центр в Кембридже включил ее в энциклопедию великих женщин планеты, а несколько лет спустя присудил почетное звание «Международный профессионал» за выдающийся вклад в культурные достижения.