Жители Башкирии смогут увидеть частное солнечное затмение

В октябре жители Башкирии смогут стать свидетелями частного солнечного затмения. Оно пройдёт 25 октября.
Частное затмение в Уфе начнется в 14:44 по местному времени. В 15:58 будет максимум затмения – Луна закроет 0,81 часть солнечного диска. К 17:09 затмение закончится.
Частное солнечное затмение, видимое в Башкортостане, произойдет уже 25 октября. Его также увидят жители Европы, северной Африки и на западе Азии. Наибольшая фаза затмения придется на территорию Западной Сибири, где в момент заката Луна закроет 86% диска Солнца. Точка с максимальной фазой затмения будет располагаться около города Сургута.