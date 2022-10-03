Жители Башкирии смогут увидеть частное солнечное затмение

Частное солнечное затмение, видимое в Башкортостане, произойдет уже 25 октября. Его также увидят жители Европы, северной Африки и на западе Азии. Наибольшая фаза затмения придется на территорию Западной Сибири, где в момент заката Луна закроет 86% диска Солнца. Точка с максимальной фазой затмения будет располагаться около города Сургута.