В Башкирии выросло число заболевших сезонными болезнями

В сентябре этого года эти заболевания зарегистрированы у 160 тысяч жителей республики, а в 2021 году за аналогичный период зарегистрировали 139,4 тысяч человек. Объем вакцинации против гриппа составляет 1,89 млн человек (47,5% населения).