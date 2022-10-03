В Башкирии выросло число заболевших сезонными болезнями

Сегодня, 3 октября, в ЦУР Башкирии прошло оперативное совещании правительства республики. Участники собрания обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Руководитель министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что в республике резко повысилась заболеваемость гриппом и ОРЗ.
В сентябре этого года эти заболевания зарегистрированы у 160 тысяч жителей республики, а в 2021 году за аналогичный период зарегистрировали 139,4 тысяч человек. Объем вакцинации против гриппа составляет 1,89 млн человек (47,5% населения).