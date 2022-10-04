В Башкирии 25 семей получили ключи от новых квартир

В селе Киргиз-Мияки переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир. Об этом сообщает министерство строительства и архитектуры региона. Ранее многоквартирный дом по улице Школьный был построен для новых жителей в рамках проекта «Жилье и городская среда».
25 семей стали обладателями новых современных квартир после расселения из старого жилья. Дом аварийным признали до 1 января 2017 года. Жителей нового дома порадовала инфраструктура: асфальтированная дорога, детский сад на 120 мест, магазины, в перспективе планируется построить начальную школу на 80 мест с детским садом.
В рамках нацпроекта в районе по плану было переселение жителей двух аварийных домов по улице Комарова. Застройщик приступил к строительству нового жилья чуть более года назад, а первый дом был сдан в декабре 2021 года.