В Башкирии 25 семей получили ключи от новых квартир

В селе Киргиз-Мияки переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир. Об этом сообщает министерство строительства и архитектуры региона. Ранее многоквартирный дом по улице Школьный был построен для новых жителей в рамках проекта «Жилье и городская среда».

25 семей стали обладателями новых современных квартир после расселения из старого жилья. Дом аварийным признали до 1 января 2017 года. Жителей нового дома порадовала инфраструктура: асфальтированная дорога, детский сад на 120 мест, магазины, в перспективе планируется построить начальную школу на 80 мест с детским садом.