Около 800 обманутых дольщиков «Госстроя» получат ключи от квартир

Порядка 800 дольщиков, пострадавших от действий группы компаний «Госстрой», получат ключи от квартир. Достраивать объекты будет инвестор. Работы уже ведутся в доме по улице Ленина, в ближайшее время начнутся и в жилом комплексе «Белая река». Еще по одному объекту назначено судебное заседание. Итого три многоэтажки после простоя перешли к группе компаний «Садовое кольцо».
Звук работающей техники – словно музыка для слуха. Стройка, которая остановилась несколько лет назад, ожила вновь. Двушку на 12-м этаже Юлия Панова приобрела в 2019 году. Переехать в многоэтажку девушка с супругом планировала в конце того же года.
Стучали во все двери не только несостоявшиеся жители этого дома. Дольщиками с припиской «обманутые» стали почти две с половиной тысячи клиентов «Госстроя». Часть из них получила выплаты от государства. По трем многоэтажкам принято решение достроить. Инвестор уже начал работы в доме по улице Ленина, для завершения которого потребуется 250 миллионов рублей.
В ближайшее время работы также начнутся в жилом комплексе «Белая река». Продолжит стройку тот же инвестор. Взамен вложенных собственных средств он получит компенсационные участки. Это еще один механизм возврата прав дольщикам без привлечения бюджетных средств.
Завтра будет суд по ЖК «Эрмитаж». Там вложили свои средства порядка 170 дольщиков. Если недобросовестного застройщика признают банкротом, проект тоже заберет «Садовое кольцо».
Проблем со стройматериалами в условиях санкций не будет, отметил замминистра строительства и архитектуры республики. 95 процентов комплектующих – отечественного производства. Кроме того, есть договоры сотрудничества с Белоруссией и Китаем.
В Башкортостане за 9 месяцев 2000 дольщиков восстановили в правах. Работа будет продолжаться. Квартирный вопрос обманутых должен решиться до конца следующего года. Такое поручение дал глава государства для всех субъектов страны.