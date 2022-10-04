Около 800 обманутых дольщиков «Госстроя» получат ключи от квартир

Порядка 800 дольщиков, пострадавших от действий группы компаний «Госстрой», получат ключи от квартир. Достраивать объекты будет инвестор. Работы уже ведутся в доме по улице Ленина, в ближайшее время начнутся и в жилом комплексе «Белая река». Еще по одному объекту назначено судебное заседание. Итого три многоэтажки после простоя перешли к группе компаний «Садовое кольцо».

Звук работающей техники – словно музыка для слуха. Стройка, которая остановилась несколько лет назад, ожила вновь. Двушку на 12-м этаже Юлия Панова приобрела в 2019 году. Переехать в многоэтажку девушка с супругом планировала в конце того же года.

Я успела увидеть наш этаж. Потом стоп. Мы сразу начали кипишевать, стучать во все двери.

Юлия Панова
Фото №1 - Около 800 обманутых дольщиков «Госстроя» получат ключи от квартир

Стучали во все двери не только несостоявшиеся жители этого дома. Дольщиками с припиской «обманутые» стали почти две с половиной тысячи клиентов «Госстроя». Часть из них получила выплаты от государства. По трем многоэтажкам принято решение достроить. Инвестор уже начал работы в доме по улице Ленина, для завершения которого потребуется 250 миллионов рублей.

Нами подписана дорожная карта. Срок окончания – третий квартал 23-го года. В ближайшее время введем тепло. Начнем внутреннюю отделку и быстрее закончим. На следующей неделе приступаем к фасаду.

Михаил Фельдман, управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» по Республике Башкортостан

В ближайшее время работы также начнутся в жилом комплексе «Белая река». Продолжит стройку тот же инвестор. Взамен вложенных собственных средств он получит компенсационные участки. Это еще один механизм возврата прав дольщикам без привлечения бюджетных средств.

БАШКОРТТАР-БСТ

Завтра будет суд по ЖК «Эрмитаж». Там вложили свои средства порядка 170 дольщиков. Если недобросовестного застройщика признают банкротом, проект тоже заберет «Садовое кольцо».

Проблем со стройматериалами в условиях санкций не будет, отметил замминистра строительства и архитектуры республики. 95 процентов комплектующих – отечественного производства. Кроме того, есть договоры сотрудничества с Белоруссией и Китаем.

На сегодня 76 проблемных объектов. По 23 уже отсутствуют граждане, выплаты произведены. Еще 53 дома, по всем есть понимание, как двигаться дальше.

Артём Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В Башкортостане за 9 месяцев 2000 дольщиков восстановили в правах. Работа будет продолжаться. Квартирный вопрос обманутых должен решиться до конца следующего года. Такое поручение дал глава государства для всех субъектов страны.

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