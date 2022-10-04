Около 800 обманутых дольщиков «Госстроя» получат ключи от квартир

Порядка 800 дольщиков, пострадавших от действий группы компаний «Госстрой», получат ключи от квартир. Достраивать объекты будет инвестор. Работы уже ведутся в доме по улице Ленина, в ближайшее время начнутся и в жилом комплексе «Белая река». Еще по одному объекту назначено судебное заседание. Итого три многоэтажки после простоя перешли к группе компаний «Садовое кольцо».

Звук работающей техники – словно музыка для слуха. Стройка, которая остановилась несколько лет назад, ожила вновь. Двушку на 12-м этаже Юлия Панова приобрела в 2019 году. Переехать в многоэтажку девушка с супругом планировала в конце того же года.

Я успела увидеть наш этаж. Потом стоп. Мы сразу начали кипишевать, стучать во все двери. Юлия Панова

Стучали во все двери не только несостоявшиеся жители этого дома. Дольщиками с припиской «обманутые» стали почти две с половиной тысячи клиентов «Госстроя». Часть из них получила выплаты от государства. По трем многоэтажкам принято решение достроить. Инвестор уже начал работы в доме по улице Ленина, для завершения которого потребуется 250 миллионов рублей.

Нами подписана дорожная карта. Срок окончания – третий квартал 23-го года. В ближайшее время введем тепло. Начнем внутреннюю отделку и быстрее закончим. На следующей неделе приступаем к фасаду. Михаил Фельдман, управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» по Республике Башкортостан

В ближайшее время работы также начнутся в жилом комплексе «Белая река». Продолжит стройку тот же инвестор. Взамен вложенных собственных средств он получит компенсационные участки. Это еще один механизм возврата прав дольщикам без привлечения бюджетных средств.

Завтра будет суд по ЖК «Эрмитаж». Там вложили свои средства порядка 170 дольщиков. Если недобросовестного застройщика признают банкротом, проект тоже заберет «Садовое кольцо».

Проблем со стройматериалами в условиях санкций не будет, отметил замминистра строительства и архитектуры республики. 95 процентов комплектующих – отечественного производства. Кроме того, есть договоры сотрудничества с Белоруссией и Китаем.

На сегодня 76 проблемных объектов. По 23 уже отсутствуют граждане, выплаты произведены. Еще 53 дома, по всем есть понимание, как двигаться дальше. Артём Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан