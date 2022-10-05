В Уфе прошел Первый фестиваль медиасети школьных студий «КультУра!»

В Уфе прошел Первый фестиваль медиасети школьных студий «КультУра!», который объединил творческих детей школ искусств. В течение года ребята творили и создавали контент для телепередач и страниц в соцсетях.

Медиасеть школьных студий «КультУра!» – это масштабная творческая лаборатория, где воспитанники музыкальных, художественных школ, школ искусств из Уфы и пяти районов Башкортостана учатся снимать телесюжеты, фотографировать, писать статьи и продвигать свои страницы в социальных сетях. Этот проект реализует детский телеканал «Тамыр» совместно с автономной некоммерческой организацией «Бишек» при поддержке президентского фонда Культурных инициатив.

Проект стартовал в октябре прошлого года и завершается Первым фестивалем медиасети школьных студий «КультУра!». В рамках фестиваля – масстер-классы, фотовыставка, пресс-конференция и церемония награждения, где были отмечены самые лучшие работы.

Фотовыставка «КультКАДР» полностью создана из работ участников медиасети. Обычные школьники с обычными смартфонами смогли создать кадры, которые удивили профессиональных фотографов и членов жюри.