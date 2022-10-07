В Башкирии движение автобусов можно отследить через единый портал

В Башкирии начал работу единый интернет-портал «Транспорт Башкортостана», который позволяет отслеживать движение автобусов.
Жители и гости региона могут посмотреть расписание автобусов, их движение в реальном времени, а также ожидаемое время прибытия общественного транспорта. Данные портала постоянно обновляются.
Региональная информсистема позволяет на основе ГЛОНАСС и GPS контролировать, получать и обрабатывать аналитику о работе автобусов для оперативного принятия мер по устранению всех возможных нарушений. Также сейчас идет разработка мобильного приложения «Транспорта Башкортостана».