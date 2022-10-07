В Башкирии движение автобусов можно отследить через единый портал

Региональная информсистема позволяет на основе ГЛОНАСС и GPS контролировать, получать и обрабатывать аналитику о работе автобусов для оперативного принятия мер по устранению всех возможных нарушений. Также сейчас идет разработка мобильного приложения «Транспорта Башкортостана».