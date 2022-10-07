В ближайшие ночи небо над Башкирией озарит метеорный поток Дракониды. Пик «звездопада» придётся на утро 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.
Специалисты отметили, что метеорный поток Дракониды наблюдается каждый год в первой декаде октября. Когда лучше всего наблюдать за «звездопадом»?
Лучшее время для наблюдения Драконид сразу после наступления темноты, когда «голова» Дракона с радиантом видна выше всего над горизонтом, а ночью она опускается низко. Наблюдают метеоры невооруженным глазом, и желательно для наблюдений выбрать место подальше от городских огней. Большинство астрономов считают Дракониды одним из наименее интересных потоков: он действует непродолжительное время и в максимуме чаще всего наблюдается только около 5 метеоров в час.