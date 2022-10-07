Небо над Башкирией озарит метеорный поток Дракониды

В ближайшие ночи небо над Башкирией озарит метеорный поток Дракониды. Пик «звездопада» придётся на утро 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.

Фото №1 - Небо над Башкирией озарит метеорный поток Дракониды

Специалисты отметили, что метеорный поток Дракониды наблюдается каждый год в первой декаде октября. Когда лучше всего наблюдать за «звездопадом»?

В этом году наблюдению максимума Драконид помешает Луна. Будучи в фазе вблизи полнолуния она взойдет вечером в 18:20 и будет видна всю ночь, засвечивая небо и позволяя увидеть только яркие метеоры. Метеоры Драконид очень медленные, имеют желтоватый или красноватый цвет. Название потока связано с созвездием Дракона, в котором находится радиант потока — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. Радиант потока располагается рядом с «головой» Дракона — околополярного созвездия, «хвост» которого протянулся между созвездиями Большой и Малой Медведицы.

Уфимский планетарий 

Лучшее время для наблюдения Драконид сразу после наступления темноты, когда «голова» Дракона с радиантом видна выше всего над горизонтом, а ночью она опускается низко. Наблюдают метеоры невооруженным глазом, и желательно для наблюдений выбрать место подальше от городских огней. Большинство астрономов считают Дракониды одним из наименее интересных потоков: он действует непродолжительное время и в максимуме чаще всего наблюдается только около 5 метеоров в час.

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