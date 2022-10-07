Небо над Башкирией озарит метеорный поток Дракониды

В этом году наблюдению максимума Драконид помешает Луна. Будучи в фазе вблизи полнолуния она взойдет вечером в 18:20 и будет видна всю ночь, засвечивая небо и позволяя увидеть только яркие метеоры. Метеоры Драконид очень медленные, имеют желтоватый или красноватый цвет. Название потока связано с созвездием Дракона, в котором находится радиант потока — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. Радиант потока располагается рядом с «головой» Дракона — околополярного созвездия, «хвост» которого протянулся между созвездиями Большой и Малой Медведицы.

Уфимский планетарий