В Уфе состоялось открытие двора, благоустроенного по программе «Башкирские дворики»

В Уфе завершились работы во дворе домов №№300, 300/1, 300/2 и 302 по ул. Ахметова в микрорайоне Затон. Двор был благоустроен по республиканской программе «Башкирские дворики».

Фото №1 - В Уфе состоялось открытие двора, благоустроенного по программе «Башкирские дворики»

В уфимской мэрии сообщили, что этот объект был одним из капиталоемких. Во дворе обновили асфальт, в том числе на тротуарах и проездах. Также было смонтировано новое уличное освещение, установлены ограждения, нанесена разметка. Детская площадка тоже совершенно новая, на ней нанесли травмобезопасное резиновое покрытие. Установлена во дворе и контейнерная площадка.

Открытие прошло в праздничной обстановке. На праздник двора прибыли первый замглавы администрации города Сергей Кожевников, депутат Госсобрания – Курултая РБ Галина Ишмухаметова и первый замглавы администрации Ленинского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.

Фото: администрация Уфы 

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