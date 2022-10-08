В Уфе состоялось открытие двора, благоустроенного по программе «Башкирские дворики»

В Уфе завершились работы во дворе домов №№300, 300/1, 300/2 и 302 по ул. Ахметова в микрорайоне Затон. Двор был благоустроен по республиканской программе «Башкирские дворики».

В уфимской мэрии сообщили, что этот объект был одним из капиталоемких. Во дворе обновили асфальт, в том числе на тротуарах и проездах. Также было смонтировано новое уличное освещение, установлены ограждения, нанесена разметка. Детская площадка тоже совершенно новая, на ней нанесли травмобезопасное резиновое покрытие. Установлена во дворе и контейнерная площадка.