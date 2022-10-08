В двух муниципалитетах Башкирии проверили ход строительства проблемных домов

В Салавате представители республиканского Фонда защиты прав дольщиков, а также прокуратуры и администрации города провели совещание на строительной площадке проблемного дома, который возводится ООО «ТехСтройСервис».
На данный момент около 50 обманутых дольщиков ждут, когда будут восстановлены их права, сообщает пресс-служба Минстроя РБ. Подрядчику порчено сдать объект в установленные сроки.
Также комиссия посетила МКД №20 на ул. Бекетова. Здесь завершают кровельные и отделочные работы и благоустройство прилегающей к дому территории.
Также в Стерлитамакском районе в этот же день состоялось совещание на территории деревни Байрак, где ведется работ ан объектах застройщика-банкрота ООО СЗ «Кедр».
Фото: пресс-служба Минстроя РБ