Синоптики Башкирии озвучили прогноз на начало второй недели октября

В Башкирии пока что не стоит ждать резкого похолодания. Синоптики республиканского Гидрометцентра озвучили прогноз погоды на ближайшие два дня.

По сообщению синоптиков, в республике 9 октября существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет умеренным. Температура воздуха днем будет колебаться между +10 и +15 градусами, ночью температура опустится до 0, +5 градусов.