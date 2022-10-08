Синоптики Башкирии озвучили прогноз на начало второй недели октября

В Башкирии пока что не стоит ждать резкого похолодания. Синоптики республиканского Гидрометцентра озвучили прогноз погоды на ближайшие два дня.

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По сообщению синоптиков, в республике 9 октября существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет умеренным. Температура воздуха днем будет колебаться между +10 и +15 градусами, ночью температура опустится до 0, +5 градусов.

В понедельник, 10 октября, также не прогнозируется существенных осадков, как и порывов ветра. Температура воздуха в дневное время составит от +12 до +17 градусов, ночью – от 0 до +5 градусов.

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