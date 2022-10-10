В Башкирии школьники организовали ярмарку в поддержку мобилизованных

В Кармаскалинском районе дети организовали осеннюю ярмарку. Ученики школы села Кабаково вместе с родителями и учителями выставили на продажу овощи, фрукты со своего огорода, выпечку и поделки. Собранные деньги направят на покупку предметов первой необходимости мобилизованным.
С такой предпринимательской жилкой торговля точно будет удачной. Школьники наперебой предлагают товары со своего прилавка. Везде указаны цены, а кто-то даже соорудил отдельный стенд со стоимостью продуктов.
Цены не то что не кусаются, а очень даже выгодные. Все участники творчески подошли к оформлению столов. Например, морковь будто иллюстрирует загадку: сидит девица в темнице, а коса на улице. А вот романтический помидорный букет. Среди товаров на столах – разнообразная домашняя выпечка, соленья, овощи и фрукты со своего огорода. Есть и поделки.
В ярмарке приняли участие все классы с первого по 11-й. Активно помогали детям их родители.
Кроме торговли на ярмарке, ученики подготовили небольшой концерт. А на отдельной площадке можно было выиграть призы, участвуя в конкурсах. Бег в мешках, ловля рыбок магнитом, перетягивание каната. Цель ярмарки – собрать средства для покупки предметов первой необходимости мобилизованным.
Товары на ярмарке разлетелись буквально за час. Удалось собрать более 100 тысяч рублей. Кроме того, руководство школы намерено поощрить участников в разных номинациях.