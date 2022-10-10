В Башкирии школьники организовали ярмарку в поддержку мобилизованных

В Кармаскалинском районе дети организовали осеннюю ярмарку. Ученики школы села Кабаково вместе с родителями и учителями выставили на продажу овощи, фрукты со своего огорода, выпечку и поделки. Собранные деньги направят на покупку предметов первой необходимости мобилизованным.

С такой предпринимательской жилкой торговля точно будет удачной. Школьники наперебой предлагают товары со своего прилавка. Везде указаны цены, а кто-то даже соорудил отдельный стенд со стоимостью продуктов.

Мы с родителями приготовили заготовки для борща. Это все нарезали, закатали, подождали, когда остынет. И сюда. Остальные тоже все красиво сделали, пироги вот, вак-беляши. А одна банка борща – 99 рублей.

Ильнара Ягафарова, учащаяся школы с. Кабаково

Цены не то что не кусаются, а очень даже выгодные. Все участники творчески подошли к оформлению столов. Например, морковь будто иллюстрирует загадку: сидит девица в темнице, а коса на улице. А вот романтический помидорный букет. Среди товаров на столах – разнообразная домашняя выпечка, соленья, овощи и фрукты со своего огорода. Есть и поделки.

Фото №1 - В Башкирии школьники организовали ярмарку в поддержку мобилизованных

Эту поделку я сделала из воска. Тут все для мальчиков: вот танки, а тут мотоцикл. Сделала за час. Сверху их можно разукрасить красками.

Таисия Павлова, учащаяся школы с. Кабаково

В ярмарке приняли участие все классы с первого по 11-й. Активно помогали детям их родители.

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Быстро нашли с родителями общий язык, оперативно все сделали, быстро собрались. Все сделали своими руками. И леденцы тоже.

Алия Таштимирова

Это у нас букет из орехов. Сделали своими руками. Тут разные орехи – 400 рублей. Вот эти корзиночки тоже классные. Ручной работы, очень модная тема. Вязанные вручную.

Зухра Райманова

Кроме торговли на ярмарке, ученики подготовили небольшой концерт. А на отдельной площадке можно было выиграть призы, участвуя в конкурсах. Бег в мешках, ловля рыбок магнитом, перетягивание каната. Цель ярмарки – собрать средства для покупки предметов первой необходимости мобилизованным.

От идеи до реализации нашей ярмарки прошла всего неделя. Все вырученные деньги, и еще мы собираем такие вещи, как теплые носки, варежки – все это пойдет нашим бойцам.

Миляуша Кусябаева, директор школы с. Кабаково

Товары на ярмарке разлетелись буквально за час. Удалось собрать более 100 тысяч рублей. Кроме того, руководство школы намерено поощрить участников в разных номинациях.

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