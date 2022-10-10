В Башкирии школьники организовали ярмарку в поддержку мобилизованных

В Кармаскалинском районе дети организовали осеннюю ярмарку. Ученики школы села Кабаково вместе с родителями и учителями выставили на продажу овощи, фрукты со своего огорода, выпечку и поделки. Собранные деньги направят на покупку предметов первой необходимости мобилизованным.

С такой предпринимательской жилкой торговля точно будет удачной. Школьники наперебой предлагают товары со своего прилавка. Везде указаны цены, а кто-то даже соорудил отдельный стенд со стоимостью продуктов.

Мы с родителями приготовили заготовки для борща. Это все нарезали, закатали, подождали, когда остынет. И сюда. Остальные тоже все красиво сделали, пироги вот, вак-беляши. А одна банка борща – 99 рублей. Ильнара Ягафарова, учащаяся школы с. Кабаково

Цены не то что не кусаются, а очень даже выгодные. Все участники творчески подошли к оформлению столов. Например, морковь будто иллюстрирует загадку: сидит девица в темнице, а коса на улице. А вот романтический помидорный букет. Среди товаров на столах – разнообразная домашняя выпечка, соленья, овощи и фрукты со своего огорода. Есть и поделки.

Эту поделку я сделала из воска. Тут все для мальчиков: вот танки, а тут мотоцикл. Сделала за час. Сверху их можно разукрасить красками. Таисия Павлова, учащаяся школы с. Кабаково

В ярмарке приняли участие все классы с первого по 11-й. Активно помогали детям их родители.

Быстро нашли с родителями общий язык, оперативно все сделали, быстро собрались. Все сделали своими руками. И леденцы тоже. Алия Таштимирова

Это у нас букет из орехов. Сделали своими руками. Тут разные орехи – 400 рублей. Вот эти корзиночки тоже классные. Ручной работы, очень модная тема. Вязанные вручную. Зухра Райманова

Кроме торговли на ярмарке, ученики подготовили небольшой концерт. А на отдельной площадке можно было выиграть призы, участвуя в конкурсах. Бег в мешках, ловля рыбок магнитом, перетягивание каната. Цель ярмарки – собрать средства для покупки предметов первой необходимости мобилизованным.

От идеи до реализации нашей ярмарки прошла всего неделя. Все вырученные деньги, и еще мы собираем такие вещи, как теплые носки, варежки – все это пойдет нашим бойцам. Миляуша Кусябаева, директор школы с. Кабаково