В Уфе открыли дорогу по Бульвару Давлеткильдеева

Сегодня, в праздничный день власти Уфы открыли движение по Бульвару Давлеткильдеева. Данный участок дороги довольно долго был для местных жителей проблемой.
Нюанс состоял в том, что в данном районе построены жилые высотные дома, жители которых уже въехали в свои квартиры. Однако с инфраструктурой были некоторые проблемы. Район долго оставался без дороги и даже к подъездам пройти было невозможно.
Весной новый район посетил мэр Уфы Ратмир Мавлиев и зрелище не оставило его равнодушным. Жителям руководитель уфимской администрации пообещал решить вопрос. Все лето и начало осени Бульвар Давлеткильдеева активно ремонтировали. Движение было полностью перекрыто, а рабочие старались сделать дорогу до наступления холодов. Впереди предстоит еще много работы, но основное уже сделано.