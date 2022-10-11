В Уфе открыли дорогу по Бульвару Давлеткильдеева

Сегодня, в праздничный день власти Уфы открыли движение по Бульвару Давлеткильдеева. Данный участок дороги довольно долго был для местных жителей проблемой.

Нюанс состоял в том, что в данном районе построены жилые высотные дома, жители которых уже въехали в свои квартиры. Однако с инфраструктурой были некоторые проблемы. Район долго оставался без дороги и даже к подъездам пройти было невозможно.