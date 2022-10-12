Резервисты из Башкирии поздравили земляков с Днем республики из Пензенской области

Первый состав сводного отряда бойцов из Ульяновской области, Пензы и Башкортостана отправился на место боевого слаживания в Южном военном округе. Ближайшие две недели они будут проходить военную подготовку в Крыму.

Среди башкирских мобилизованных – связисты, разведчики, артиллеристы, водители. Все они ранее служили. Резервисты освежили свои навыки на полигоне в Пензенской области. Бойцы обеспечены всем необходимым военным снаряжением, бронежилетами и теплыми вещами. Перед отправкой наши ребята поздравили земляков с Днем республики.

Поздравляем с Днем республики! За нас не беспокойтесь, у нас все хорошо, едем на учения дальше. Мы на защите нашей Родины!

Фото №1 - Резервисты из Башкирии поздравили земляков с Днем республики из Пензенской области
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