Резервисты из Башкирии поздравили земляков с Днем республики из Пензенской области

Первый состав сводного отряда бойцов из Ульяновской области, Пензы и Башкортостана отправился на место боевого слаживания в Южном военном округе. Ближайшие две недели они будут проходить военную подготовку в Крыму.
Среди башкирских мобилизованных – связисты, разведчики, артиллеристы, водители. Все они ранее служили. Резервисты освежили свои навыки на полигоне в Пензенской области. Бойцы обеспечены всем необходимым военным снаряжением, бронежилетами и теплыми вещами. Перед отправкой наши ребята поздравили земляков с Днем республики.