Волонтеры собрали посылки для бойцов батальонов из Башкирии

Волонтеры подготовили посылки для военнослужащих. В скором времени коробки отправят адресатам. Это персональные наборы для бойцов, а также общие на группу. Они попадут к добровольцам батальонов имени Доставалова и Шаймуратова, а также мобилизованным резервистам.

Собрать гумпомощь удалось через волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова. Его работа стартовала в конце сентября. Это первая отправка через штаб. Поддержку в колл-центре оказывают не только отвечая на вопросы, но и оказывая адресную помощь семьям мобилизованных или добровольцев. За неделю штаб принял 389 заявок, из которых 371 уже выполнена. О том, в чем нуждаются бойцы, они и сами могут сообщать близким, на этом основании в том числе и формируются посылки.