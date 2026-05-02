Волонтёры Чишминского района изготавливают для бойцов масксети и антидроновые одеяла

Гуманитарная помощь из Башкортостана уходит в зону спецоперации ежедневно. Сети, антидроновые одеяла – то, без чего бойцам на передовой не обойтись. О том, как работает народный тыл в сёлах Чишминского района, – в нашем сюжете.

В обычном деревенском доме, но с особой миссией. В такой атмосфере волонтёры деревни Ябалаклы изготавливают предметы гуманитарной помощи. Благодаря им наши бойцы могут хоть как-то почувствовать тепло своего дома. Добровольцы начали свою деятельность ещё в августе 2022 года. Тогда они собирали продукты и одежду, но в скором времени потребовалась и иная помощь.

Сейчас их главная задача – маскировочные сети. Волонтёры продумали технологию изготовления до мелочей: сначала нарезают ленты длиной три метра на специальном станке. Станок здесь создан своими руками жителями села. Далее ведётся уже командная работа: шесть человек выстраиваются у «органа» из пластиковых труб и перетягивают друг к другу ленту – её привязывают к сетке. Жители села не считают, сколько уже таких масксетей они отправили бойцам, ведь дело совсем не в их количестве.

Слаженная работа ведётся не только внутри команды волонтёров, но и между соседними поселениями Чишминского района.

Здесь своими руками изготавливают антидроновое одеяло. Оно предназначено для маскировки личного состава, техники и блиндажей от обнаружения приборами ночного видения, тепловизорами и беспилотными летательными аппаратами.