В Башкирии районные школы получили новые автобусы

12 сентября Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии, вручил представителям районных школ ключи от новых автобусов.

Фото №1 - В Башкирии районные школы получили новые автобусы

20 новых специализированных автобусов отправятся в 15 районов республики. Транспорт разгрузит действующие маршруты, а некоторые машины будут направлены на открытие новых.

Автобусы марки «ГАЗ» рассчитаны на 18 посадочных мест и соответствуют всем требованиям безопасности, оснащены современными системами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, тахографами, дополнительным автономным отопителем, ремнями безопасности.

Сегодня замечательное событие, мы продолжаем совершенствовать нашу материально-техническую базу. В Башкортостане на сегодняшний день насчитывается 1 465 школьных автобусов, которые обеспечивают подвоз более 50 тысяч детей в школы по 872 маршрутам, и их количество с каждым годом увеличивается. Отрадно видеть, что мы не только совершенствуем условия подвоза детей, но и обеспечиваем качество и безопасность. Мы приложим максимальные усилия, чтобы и дальше продолжать оснащать и совершенствовать нашу материально-техническую базу.

Максима Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии

Фото: ИА Башинформ. 

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