В Башкирии районные школы получили новые автобусы

Сегодня замечательное событие, мы продолжаем совершенствовать нашу материально-техническую базу. В Башкортостане на сегодняшний день насчитывается 1 465 школьных автобусов, которые обеспечивают подвоз более 50 тысяч детей в школы по 872 маршрутам, и их количество с каждым годом увеличивается. Отрадно видеть, что мы не только совершенствуем условия подвоза детей, но и обеспечиваем качество и безопасность. Мы приложим максимальные усилия, чтобы и дальше продолжать оснащать и совершенствовать нашу материально-техническую базу.

Максима Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии