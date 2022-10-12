В Башкирии районные школы получили новые автобусы

12 сентября Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии, вручил представителям районных школ ключи от новых автобусов.
20 новых специализированных автобусов отправятся в 15 районов республики. Транспорт разгрузит действующие маршруты, а некоторые машины будут направлены на открытие новых.
Автобусы марки «ГАЗ» рассчитаны на 18 посадочных мест и соответствуют всем требованиям безопасности, оснащены современными системами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, тахографами, дополнительным автономным отопителем, ремнями безопасности.
Фото: ИА Башинформ.