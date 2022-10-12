Крым прислал детям-сиротам Башкирии 10 тонн фруктов

10 тонн фруктов от Республики Крым башкирским детям. Презент в виде яблок и слив преодолел более двух тысяч километров и сначала был доставлен на уфимский склад. Уже сегодня витаминный подарок от крымчан разъехался по всем соцучреждениям региона, где проживают дети.

Не ошиблись, приехав в просторном микроавтобусе – вместить нужно 14 ящиков слив, 8 – яблок. Микс фруктов отправляется в Абзелиловский район. Складская площадь в уфимском микрорайоне Затон оживлена уже с утра. До детей крымский подарок должен доехать свежим.

Это здорово, что нам помогают. Мы должны друг другу помогать в любой ситуации, тем более если есть возможность. Елена Башкатова, заместитель директора юго-западного межрайонного центра «Семья»

10 тонн яблок и слив – витаминный презент пришлось везти на фуре прямиком с солнечного полуострова до адресата. Фрукты было решено распределить среди детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Разное количество увозят в зависимости от количества подопечных – от 80 до 400 кг.

Первыми крымский подарок продегустировали воспитанники столичного центра «Радуга». За один присест все фрукты не съесть. Чтобы не испортились и не пропали, яблоки и сливы тут же отправили в кастрюли. Дети любят витамины и в компоте.

Осень, хочется тепла, и тут свежие фрукты. Крымские фрукты ароматные. Это здорово. Деток угостили, они были приятно удивлены. Инна Мешкова, руководитель центра социальной и коррекционной помощи «Радуга»

Инициативу проявил Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым. Он отправил нам помощь в благодарность за нашу помощь, которая была оказана Башкортостаном в 2014-2015 годах Белогорскому району и в целом Республике Крым. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан