Крым прислал детям-сиротам Башкирии 10 тонн фруктов

10 тонн фруктов от Республики Крым башкирским детям. Презент в виде яблок и слив преодолел более двух тысяч километров и сначала был доставлен на уфимский склад. Уже сегодня витаминный подарок от крымчан разъехался по всем соцучреждениям региона, где проживают дети.
Не ошиблись, приехав в просторном микроавтобусе – вместить нужно 14 ящиков слив, 8 – яблок. Микс фруктов отправляется в Абзелиловский район. Складская площадь в уфимском микрорайоне Затон оживлена уже с утра. До детей крымский подарок должен доехать свежим.
10 тонн яблок и слив – витаминный презент пришлось везти на фуре прямиком с солнечного полуострова до адресата. Фрукты было решено распределить среди детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Разное количество увозят в зависимости от количества подопечных – от 80 до 400 кг.
Первыми крымский подарок продегустировали воспитанники столичного центра «Радуга». За один присест все фрукты не съесть. Чтобы не испортились и не пропали, яблоки и сливы тут же отправили в кастрюли. Дети любят витамины и в компоте.
Взаимная поддержка не имеет расстояний и границ. Жители полуострова помнят и ценят помощь башкортостанцев. Госсовет Крыма десятитонник фруктов приурочил также ко Дню нашей республики.