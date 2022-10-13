Жители Башкирии смогут увидеть Марс рядом с Луной

И Марс, и Луна взойдут на северо-востоке. Луна появится над горизонтом в 20:00, Марс – на 40 минут позже. Ночью они поднимутся высоко над горизонтом и будут видны до рассвета, пока Марс не исчезнет в солнечных лучах. А вот Луна будет видна и на дневном небе, зайдя за горизонт на северо-западе в 14:30.