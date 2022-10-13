В селе Башкирии сняли новый выпуск тревел-шоу «Поехали!»

В башкирском селе Воскресенское сняли новый выпуск тревел-шоу «Поехали!». Съёмочная команда из Москвы посетила село – выпуск о Воскресенском можно будет увидеть 29 октября.
Суть шоу проста: ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем авто колесят по всей стране, наслаждаются пейзажами, рассказывают о культуре, достопримечательностях, особенностях сел и деревень России.
В селе Воскресенское ведущие услышали историю медеплавильного завода и песни переселенцев 18 века, познакомились с местными обрядами, поговорили на старо сельском диалекте. Гости посетили арт-центр Воскресенский завод. С песнями и танцами их встретили коллектив «Торица» и детский фольклорный ансамбль «Воскресенские венцы».