В селе Башкирии сняли новый выпуск тревел-шоу «Поехали!»

В башкирском селе Воскресенское сняли новый выпуск тревел-шоу «Поехали!». Съёмочная команда из Москвы посетила село – выпуск о Воскресенском можно будет увидеть 29 октября.

Суть шоу проста: ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем авто колесят по всей стране, наслаждаются пейзажами, рассказывают о культуре, достопримечательностях, особенностях сел и деревень России.