Из Уфы запускают прямые рейсы в Армению и Дагестан

Аэропорт Уфы сообщает, что из Башкирии запускаются прямые рейсы в Армению и Дагестан. Из Уфы можно будет долететь до столиц двух республик – Ереван и Махачкалу.
Компания «Shirak Avia» с ноября впервые запускает полетную программу в Ереван. Рейсы будут выполняться с 3 ноября, по четвергам и воскресеньям на самолетах «Boeing». Время в пути составит 3 часа. По понедельникам из аэропорта «Уфа» в столицу Армении можно улететь на воздушных судах авиакомпании «Азимут».
«Red Wings» объявил о запуске прямых рейсов из Махачкалы в Уфу. С 16 ноября самолеты SSJ100 авиакомпании будут летать регулярно, по средам.