Из Уфы запускают прямые рейсы в Армению и Дагестан

Компания «Shirak Avia» с ноября впервые запускает полетную программу в Ереван. Рейсы будут выполняться с 3 ноября, по четвергам и воскресеньям на самолетах «Boeing». Время в пути составит 3 часа. По понедельникам из аэропорта «Уфа» в столицу Армении можно улететь на воздушных судах авиакомпании «Азимут».