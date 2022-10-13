Над улицей Генерала Рыленко в Уфе возведут эстакаду

Новая автомагистраль длиной более 1100 метров протянется от улицы Степана Кувыкина до Пугачева. Это позволит беспрепятственно выехать из микрорайона Зеленая Роща в сторону трассы М5.

Сейчас рабочие разбирают частный сектор, собственники которого получили компенсацию в связи со строительством дороги и уже переехали.

Работы ведутся по графику и будут завершены в третьем квартале 2024 года. Пропускная способность новой магистрали составит более 50 тысяч автомобилей в сутки. Шестиполосная магистраль протянется под новым мостом, чтобы не создавать заторов на пересечении с улицей Зайнаб Биишевой.