В Уфе 15 и 16 октября пройдут ярмарки выходного дня

По информации пресс-службы городской администрации, ярмарки будут организованны на участке автодороги по ул. Правды от Таллинской до Ухтомского (15 октября), на пересечении ул. Интернациональной и Машиностроителей (15 и 16 октября), перекрестке ул. Мушникова и бульвара Баландина (15 и 16 октября), на площадках по улице Рабкоров возле домов № 3, 5, 7 и 20 (15 и 16 октября), возле парка «Волна» (15 октября), на площади перед Дворцом спорта (15 и 16 октября), на площади перед Дворцом молодежи (15 октября), на площади имени Серго Орджоникидзе (15 и 16 октября)



Ярмарки будут работать в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00. Свою продукцию на продажу представят местные фермеры.



