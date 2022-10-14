В Уфе прошла конференция «90 лет начала добычи первой башкирской нефти»

В Уфе прошла Международная научно-практическая конференция «90 лет начала добычи первой башкирской нефти». Организатором выступил УГНТУ. В октябре 1932 года в Ишимбайском районе добыли 500 пудов «черного золота» с глубины 620 метров. Это послужило толчком к становлению нефтехимической отрасли в республике и новому витку развития в масштабах страны.

В годы Великой Отечественной войны в нефтяной отрасли работали также женщины и подростки. Вклад в победу был велик. Всего было произведено более 15 миллионов тонн бензина, керосина. Каждый третий танк и каждый пятый самолет на фронте заправлялся топливом из Башкортостана. Сейчас перед специалистами отрасли стоят современные задачи – совершенствование технологий разведки и добычи, экологическая безопасность. В условиях западного давления открываются новые пути.