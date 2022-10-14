В Уфе школьникам провели экскурсию на предприятии «Гидравлика»

В Башкортостане завершается всероссийская акция «Неделя без турникетов». Ее участником было предприятие «Гидравлика», которое традиционно открыло свои двери для школьников и студентов. Учащиеся могли ознакомиться с производственной базой и, возможно, сделать один из главных выборов своей жизни – определиться с профессией.

Начальник производства сегодня в роли экскурсовода, а сам цех – как огромная выставочная площадка. Возле каждого станка для школьников читают небольшую лекцию и, что самое главное, дают возможность сделать что-то своими руками.

Очень нравится сфера программирования, IT, но я люблю геометрию, а тут как раз это приветствуется, так что можно задуматься. Виктория Шикова, ученица 9 класса лицея №96 г. Уфы

Впрочем, и для программистов работа найдется. Многие процессы в цехах регулируются с помощью компьютеров. И со временем доля искусственного интеллекта будет только увеличиваться.

Я бы все-таки пошел сюда работать, потому что здесь большой вклад делается в вооружение России, ее предприятия, производства. Даниил Пашковский, ученик 9 класса лицея №96 г. Уфы

Во время экскурсии школьникам рассказали и про историю завода. Было время, когда здесь производили даже игрушки и чайники. Сейчас же изделия широко применяются в аэрокосмической отрасли. Практически в каждом российском самолете есть выпущенные здесь детали. Заказов достаточно, а вот кадров не хватает.

Везде огромная нехватка именно специалистов машиностроительного характера, это токари, фрезеровщики, наладчики станков. Сергей Емелев, специалист по работе с молодежью УАП «Гидравлика»