В Уфе школьникам провели экскурсию на предприятии «Гидравлика»

В Башкортостане завершается всероссийская акция «Неделя без турникетов». Ее участником было предприятие «Гидравлика», которое традиционно открыло свои двери для школьников и студентов. Учащиеся могли ознакомиться с производственной базой и, возможно, сделать один из главных выборов своей жизни – определиться с профессией.
Начальник производства сегодня в роли экскурсовода, а сам цех – как огромная выставочная площадка. Возле каждого станка для школьников читают небольшую лекцию и, что самое главное, дают возможность сделать что-то своими руками.
Впрочем, и для программистов работа найдется. Многие процессы в цехах регулируются с помощью компьютеров. И со временем доля искусственного интеллекта будет только увеличиваться.
Во время экскурсии школьникам рассказали и про историю завода. Было время, когда здесь производили даже игрушки и чайники. Сейчас же изделия широко применяются в аэрокосмической отрасли. Практически в каждом российском самолете есть выпущенные здесь детали. Заказов достаточно, а вот кадров не хватает.
Акция «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года. Основная цель – профориентационная. Организаторы рассчитывают привлечь в отрасль молодых специалистов и надеются, что после таких экскурсий кто-нибудь из школьников и студентов захочет вернуться на предприятие уже в качестве сотрудника.