Три сельских поселения Башкирии победили в федеральном конкурсе

Три сельских поселения Башкирии одержали победу в федеральном конкурсе под названием «Лучшая муниципальная практика». Новостью поделился Глава республики Радий Хабиров.
В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» победил Мещегаровский сельсовет, расположенный в Салаватском районе.
В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» лучшим стал Зилаирский сельсовет, который находится в Зилаирском районе Башкирии .
Также в номинации «Укрепление межнационального мира» первое место досталось Николо-Березовскому сельсовету из Краснокамского района РБ.
Фото: соцсети Радия Хабирова