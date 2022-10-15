Три сельских поселения Башкирии победили в федеральном конкурсе

Наши победители получат по 18 млн рублей на дальнейшее развитие. Награждение запланировано на День местного самоуправления, 21 апреля 2023 года. Всего номинаций в конкурсе было пять, заявок на участие в нем – 1200. Отличный и достойный результат нашей республики. Поздравляю победителей!

Радий Хабиров, Глава РБ