Три сельских поселения Башкирии победили в федеральном конкурсе

Три сельских поселения Башкирии одержали победу в федеральном конкурсе под названием «Лучшая муниципальная практика». Новостью поделился Глава республики Радий Хабиров.

Фото №1 - Три сельских поселения Башкирии победили в федеральном конкурсе

В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» победил Мещегаровский сельсовет, расположенный в Салаватском районе.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» лучшим стал Зилаирский сельсовет, который находится в Зилаирском районе Башкирии .

Также в номинации «Укрепление межнационального мира» первое место досталось Николо-Березовскому сельсовету из Краснокамского района РБ.

Наши победители получат по 18 млн рублей на дальнейшее развитие. Награждение запланировано на День местного самоуправления, 21 апреля 2023 года. Всего номинаций в конкурсе было пять, заявок на участие в нем – 1200. Отличный и достойный результат нашей республики. Поздравляю победителей!

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Радия Хабирова 

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