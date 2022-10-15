За сутки более 300 новых случаев коронавируса подтвердили в Башкирии

В Башкирии после непродолжительного подъема уже более недели отмечается снижение суточного прироста новых фактов коронавируса. Обновленную статистику опубликовали в Минздраве РБ.
По данным на 15 октября, в республике в общей сложности зафиксировали 325 949 случаев коронавируса, в том числе за сутки – 327. На сегодня получают лечение в стационарах 244 пациента.
Сообщается, что за сутки было выписано 619 пациентов, за весь период – 316 285. Кроме того, в общей сложности в Башкирии от коронавируса скончались 5 861 пациентов, в их числе за сутки – 2.