За сутки более 300 новых случаев коронавируса подтвердили в Башкирии

В Башкирии после непродолжительного подъема уже более недели отмечается снижение суточного прироста новых фактов коронавируса. Обновленную статистику опубликовали в Минздраве РБ.

По данным на 15 октября, в республике в общей сложности зафиксировали 325 949 случаев коронавируса, в том числе за сутки – 327. На сегодня получают лечение в стационарах 244 пациента.