Ремонт дорожного узла между Стерлитамаком, Салаватом и Ишимбаем завершен

В Башкирии завершили ремонт транспортного узла между тремя городами: Стерлитамаком, Салаватом и Ишимбаем. Началась реконструкция в конце прошедшего лета.

По данным ЦУР Башкирии, к 12 октября работы на транспортной развязке были полностью завершены. Выполнено устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, уложено основание из щебеночно-песчаной смеси, а также асфальтобетонное покрытие.

Остался последний штрих. В ЦУР сообщили, что до 30 октября подрядная организация планирует выполнить установку и подключение электрического освещения на данном участке.