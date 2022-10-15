В Башкирии открыли бюст государственному деятелю Файзулле Султанову

В Зианчуринском районе открыли бюст государственному деятелю Файзулле Султанову. Церемонию приурочили к его 100-летию. Скульптуру установили в селе Исянгулово на территории школы, названной в честь Файзуллы Султанова.

Файзулла Султанов родился деревне Байдавлетово в бедной крестьянской семье, но благодаря своему усердию и тяге к учёбе стал председателем президиума Верховного Совета БАССР. Проработав до этого долгое время в школах родного района.