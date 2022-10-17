В России учителям запретили пользоваться WhatsApp

Однако в Минпросвещении информацию опровергли, отметив, что отказ от иностранных мессенджеров носит частный характер. Рекомендация не пользоваться приложениями в учебном процессе связана лишь с государственной системой «Моя школа» и её компонентами. В ведомстве подчеркнули, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.