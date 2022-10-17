В России учителям запретили пользоваться WhatsApp

Министерство просвещения России запретило учителям и родителям пользоваться приложением WhatsApp. Мессенджер принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в стране.
Как сообщает издание «КоммерсантЪ», учителям рекомендовали пользоваться другими мессенджерами для общения с родителями. Например, «VK Мессенджер» или учебной платформой «Сферум».
Однако в Минпросвещении информацию опровергли, отметив, что отказ от иностранных мессенджеров носит частный характер. Рекомендация не пользоваться приложениями в учебном процессе связана лишь с государственной системой «Моя школа» и её компонентами. В ведомстве подчеркнули, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.