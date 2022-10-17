В Уфе стартовали массовые проверки водителей такси

В столице Башкирии стартовали массовые проверки легковых такси. Мероприятия продлятся до 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Сообщается, что особое внимание сотрудников Госавтоинспекции будет приковано к водителям легковых такси. Проверятся будут соответствующего удостоверения, документы, которые позволяют осуществлять пассажироперевозки, а также перевозку багажа.