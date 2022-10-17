В Уфе стартовали массовые проверки водителей такси

В столице Башкирии стартовали массовые проверки легковых такси. Мероприятия продлятся до 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Фото №1 - В Уфе стартовали массовые проверки водителей такси

Сообщается, что особое внимание сотрудников Госавтоинспекции будет приковано к водителям легковых такси. Проверятся будут соответствующего удостоверения, документы, которые позволяют осуществлять пассажироперевозки, а также перевозку багажа.

Также тщательной проверке подвергнется техническая составляющая транспортных средств. Кроме того, инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей.

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