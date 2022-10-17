Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на ярмарки в будние дни и горы мусора

Жители башкирской столицы пожаловались Глава республики Радию Хабирову на ярмарки, которые проходят по улице Рабкоров. По словам местных жителей, торговлю предприниматели организовывают в будние дни, в неположенных местах и оставляют после себя горы мусора.

Также в жалобах жители рассказали, что часто предприниматели свои транспортные средства ставят на проезжей части, тротуарах и газонах, закрывая тем самым доступ во дворы для экстренных служб. Также жители сигнализируют о представителях надзорных органов и администрации, которые халатно относятся к своим обязанностям и дежурят на ярмарках для вида по 2 часа.