Радий Хабиров запретил автомобилистам парковать машины на Советской площади

Глава Башкирии радий Хабиров запретил парковать автомобили на Советской площади башкирской столицы. Об этом руководитель региона сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ.
«Беспощадно, другого слова употребить не могу, на Советскую площадь заезжать нельзя. На Красную площадь заезжали на машинах? Не заезжали, на нашу площадь тоже нельзя», - сказал Радий Хабиров.
Глава Башкирии добавил, что работы по установке памятника генералу Шаймуратову практически завершены. В настоящее время стоит вопрос об ограничении въезда автомобилей на площадь. Заняться решением этого вопроса Радий Хабиров поручил председателю госкомитета по делам юстиции Владимиру Спеле.