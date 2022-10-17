Радий Хабиров запретил автомобилистам парковать машины на Советской площади

Глава Башкирии радий Хабиров запретил парковать автомобили на Советской площади башкирской столицы. Об этом руководитель региона сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ.

Фото №1 - Радий Хабиров запретил автомобилистам парковать машины на Советской площади

«Беспощадно, другого слова употребить не могу, на Советскую площадь заезжать нельзя. На Красную площадь заезжали на машинах? Не заезжали, на нашу площадь тоже нельзя», - сказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии добавил, что работы по установке памятника генералу Шаймуратову практически завершены. В настоящее время стоит вопрос об ограничении въезда автомобилей на площадь. Заняться решением этого вопроса Радий Хабиров поручил председателю госкомитета по делам юстиции Владимиру Спеле.

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