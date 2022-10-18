В Башкирии открылся культурно-исторический фестиваль «Памяти предков – будем достойны!»

Он посвящен 210-летию победы русской армии в войне 1812 года и заграничным походам 1813-1814 годов. Проект организован на грант Главы Республики Башкортостан.

В республике пройдет ряд мероприятий. Так, в Стерлитамаксом районе, в деревне Аючево, состоялся фестиваль исполнителей башкирской народно-исторической песни «Кахым-туря приглашает в гости». Он посвящен памяти командира и воинам – «северным амурам» – как прозвали французы башкирских всадников.