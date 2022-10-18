Стало известно, как идёт установка стелы «Уфа – город трудовой доблести»

Сегодня, 18 октября, в мэрии Уфы прошло оперативное совещание. Начальник городского управления капстроительства Руслан Хайруллин рассказал, как идёт установка стелы «Уфа – город трудовой доблести».
Жители Уфы выбрали для установки стелы место у набережной реки Белой, справа от автомобильных мостов при въезде. Высота монумента – 20 м. Сама стела будет изготовлена из гранита, который добыт в Башкирии, и закалённого матового стекла.
Монтаж конструкции уже завершен, идет её обработка гранитом и стеклом, обустраиваются лестницы. Техническая готовность объекта – 62%. Работы планируется завершить 30 октября, а торжественное открытие намечено на 4 ноября – День народного единства.