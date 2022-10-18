В Башкирии частичная мобилизация закончится в конце октября

В Башкирии до 28 октября завершится частичная мобилизация. Об этом сообщил военный комиссар региона Михаил Блажевич. 

Фото №1 - В Башкирии частичная мобилизация закончится в конце октября

По информации военкома республики, переизбытка мобилизованных граждан не предусмотрено. В республике работа ведется планово, согласно установленным регионам графикам. 

По информации военкома республики, переизбытка мобилизованных граждан не предусмотрено. В республике работа ведется планово, согласно установленным регионам графикам. 

Военный комиссар Башкирии отметил слаженную работу военкоматов с администрациями муниципалитетов. В самом начале были случаи, когда приходилось возвращать уже мобилизованных домой. Благодаря взаимодействию структур, жалоб стало меньше.

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