В Башкирии частичная мобилизация закончится в конце октября

В Башкирии до 28 октября завершится частичная мобилизация. Об этом сообщил военный комиссар региона Михаил Блажевич.
По информации военкома республики, переизбытка мобилизованных граждан не предусмотрено. В республике работа ведется планово, согласно установленным регионам графикам.
По информации военкома республики, переизбытка мобилизованных граждан не предусмотрено. В республике работа ведется планово, согласно установленным регионам графикам.
Военный комиссар Башкирии отметил слаженную работу военкоматов с администрациями муниципалитетов. В самом начале были случаи, когда приходилось возвращать уже мобилизованных домой. Благодаря взаимодействию структур, жалоб стало меньше.