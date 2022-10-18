В Башкирии частичная мобилизация закончится в конце октября

В Башкирии до 28 октября завершится частичная мобилизация. Об этом сообщил военный комиссар региона Михаил Блажевич.

По информации военкома республики, переизбытка мобилизованных граждан не предусмотрено. В республике работа ведется планово, согласно установленным регионам графикам.

По информации военкома республики, переизбытка мобилизованных граждан не предусмотрено. В республике работа ведется планово, согласно установленным регионам графикам.