Реконструкция парка Нефтехимиков в Уфе завершена на 80%

Благоустройство начали в этом году по поручению Радия Хабирова и многочисленным просьбам жителей северной части столицы. Проект предусматривает два этапа. До окончания первого остается чуть больше месяца. Что сделано и что еще предстоит?

Первое, что бросается в глаза при осмотре парка, – отсутствие массивного забора по периметру. По новой концепции старое ограждение полностью демонтируют. На его месте устанавливают габионы – проволочные корзины, заполненные камнями. Вовсю кипит работа и на внутренней территории. Сейчас строители размещают детскую и спортивную площадки, занимаются обустройством тротуаров. Установят в парке и туалетные модули, а также точки общепита.

Ключевая идея обновленного парка – сделать зеленую прогулочную зону. Здесь не станут устанавливать аттракционы, зато посадят много деревьев, организуют велодорожки и площадку для выгула собак. По проекту предусмотрены небольшие беседки, ротонда и участок для шахматного клуба.

По сути дела, эти 10 га парка – это новый объект. Ничего здесь не осталось от старого, кроме деревьев, которые здоровы, были проверены биологами. Ильдус Загиров, начальник отдела капитального строительства администрации Орджоникидзевского района г. Уфы

Парк Нефтехимиков – один из старейших в столице, при этом его реконструкция не проводилась никогда. Преобразить в прошлом популярное место отдыха поручил глава Башкортостана Радий Хабиров. Уже сейчас, проходя по территории, старожилы отмечают: парк преобразился до неузнаваемости.

Я ходил в 60-е годы сюда на танцы. Здесь танцплощадка была, парашютная вышка. Интересен был этот парк, живой. Видите, деревья, постарели, пожелтели, умирают уже. Мы рады, что парку дают вторую жизнь. Шамгул Ханафин, местный житель