Реконструкция парка Нефтехимиков в Уфе завершена на 80%

Благоустройство начали в этом году по поручению Радия Хабирова и многочисленным просьбам жителей северной части столицы. Проект предусматривает два этапа. До окончания первого остается чуть больше месяца. Что сделано и что еще предстоит?
Первое, что бросается в глаза при осмотре парка, – отсутствие массивного забора по периметру. По новой концепции старое ограждение полностью демонтируют. На его месте устанавливают габионы – проволочные корзины, заполненные камнями. Вовсю кипит работа и на внутренней территории. Сейчас строители размещают детскую и спортивную площадки, занимаются обустройством тротуаров. Установят в парке и туалетные модули, а также точки общепита.
Ключевая идея обновленного парка – сделать зеленую прогулочную зону. Здесь не станут устанавливать аттракционы, зато посадят много деревьев, организуют велодорожки и площадку для выгула собак. По проекту предусмотрены небольшие беседки, ротонда и участок для шахматного клуба.
Парк Нефтехимиков – один из старейших в столице, при этом его реконструкция не проводилась никогда. Преобразить в прошлом популярное место отдыха поручил глава Башкортостана Радий Хабиров. Уже сейчас, проходя по территории, старожилы отмечают: парк преобразился до неузнаваемости.
Реконструкция предусматривает два этапа. Первый – это сам парк, который формально относится к Орджоникидзевскому району столицы – обещают завершить в ноябре. Ну а дальше строители будут благоустраивать прилегающую внешнюю территорию. Тут уже эстафету перехватит соседний Калининский район.