Из Уфы отправится конвой с грузом для бойцов батальона имени Доставалова

Из Уфы отправится гумконвой с личными посылками для мобилизованных из Башкортостана бойцов батальонов имени Доставалова. Родные передали письма, рисунки детей, на коробках подписи с данными получателей.

Сформировано уже 11 палет. Централизованно со всех районов и городов республики посылки собираются в Уфе. Выехать из столицы Башкортостана гумконвой планирует на следующей неделе.

Огромное количество посылок, которые собирались через местные штабы. Здесь и письма от семей, и картинки от детей. Это важные посылки. Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

Также помощь оказывают все неравнодушные. Жители республики передают продукты, товары первой необходимости, предприниматели закупают вещи для добровольцев. Перед наступлением зимы отправят тёплую одежду, уфимский бизнесмен привёз чугунные печки для обогрева бойцов.