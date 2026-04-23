Житель Уфы напечатал на 3D-принтере кураи для бойцов СВО

Житель Уфы Ильшат Ахметов передал партию компактных кураев для участников СВО. Благодаря современным технологиям музыкальные изделия печатаются на 3D-принтере. Они получаются доступными, прочными и надежными: напечатать один экземпляр можно буквально за день, а разборная конструкция позволяет без труда уместить инструмент в футляр цвета хаки с символичным логотипом.

Новинку уже протестировали профессиональные артисты, и, хотя печатный курай по тембру и душевности не сравнится с настоящим стеблем растения, он может стать его достойной альтернативой в полевых условиях. Вскоре вместе со 177-м гуманитарным конвоем партия надежных инструментов отправится на передовую.