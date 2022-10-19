В Уфе прошел чемпионат Башкирии по гребному слалому

Участие в нем принимали взрослые, юниоры и юноши, причем в двух дисциплинах, одна из которых – олимпийская.

В перерывах между заездами участники чемпионата республики по гребному слалому успевают и настроиться, и пошутить. Но пройти просто красиво мало. Нужно преодолеть расстояние от старта до финиша как можно быстрее, не заработать при этом штрафных секунд. То есть пройти через все надводные ворота, не касаясь вешек. А главное – постараться избежать оверкиля или переворота каяка.

Когда температура воздуха чуть выше нуля, кажется, что на воде еще холоднее. Только это обманчивое впечатление. Ребята тренируются и выступают на сбросном канале ТЭЦ-2, где температура воды почти +20.

Даже несмотря на заверения спортсменов, что им не холодно, родители и болельщики дежурят на финише. Термос с горячим чаем здесь самый популярный реквизит.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: индивидуальные гонки по олимпийским классам каяка и каноэ, а затем командные. Здесь на старт выходили по три участника.

Всего в чемпионате республики приняли участие почти 80 гребцов из трех спортшкол. Отдельно подводили результаты в первенстве Башкортостана среди юношей до 13 лет. Уфимец Данил Мазанов впервые в своей карьере стал лучшим и на каноэ и на каяке.