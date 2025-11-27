В Уфе прошел чемпионат Gastro Master

Что скрывает «чёрный ящик» на кулинарном чемпионате Уфы? Поварам дали всего полчаса, чтобы создать блюдо из неизвестных ингредиентов, а кондитеры в это время превращают торты в сказочные произведения искусства. Как русская кухня вдохновляет мастеров на гастрономические подвиги?

Все дымится и шкварчит. Открытая кухня для мастеров разных заведений. Движения поваров отточены до автоматизма. Ловкость рук и как раз в этом случае фантазия – главные помощники участников чемпионата.

В таком непредсказуемом конкурсе соревнуются только мастера. На разработку меню прямо здесь, в полевых условиях, буквально полчаса. Но именно это состязание проверяет участников на кулинарную пригодность.

Евгения Родионова тоже участница чемпионата. Художница по профессии сменила род деятельности случайно. Но умение видеть прекрасное, мыслить образно осталось и более того пригодилось на кухне. На чемпионате она участница специальной выставки арт-класс, для которой представила свадебный торт по мотивам русских сказок.

Тематика чемпионата Gastro Master в этом году – русская кухня. Повара готовят горячие блюда и закуски, кондитеры поражают фантазию тортами в стиле советской игрушки, русских сказок и обрядов. Ну и какой славянский стол без каравая? Еще одна часть конкурса – оценка мастерства изготовления хлебных изделий.