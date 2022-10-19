Жители Башкирии собрали более 10 тонн гумпомощи бойцам батальона им. Доставалова

Поддержка на расстоянии. Жители Башкортостана и родные бойцов батальона имени героя России Александра Доставалова собрали для своих защитников более 10 тонн гуманитарного груза. Ранее фурами на передовую отвезли такую же помощь и шаймуратовцам. Вся партия собрана исходя из потребностей военнослужащих.

Термобелье, теплые куртки, шапки и перчатки. Жёны бойцов батальона имени Доставалова лично оценили качество вещей, которые для военнослужащих собрали жители Башкортостана и общественные организации республики. Помимо этого, в состав гуманитарного груза также вошли печки-буржуйки, спальные мешки, дизель-генераторы. То, о чём просили сами бойцы.

Они находятся на передовой уже полтора месяца. Сейчас погода изменилась, стало холодно. И мы приняли решение – каждого бойца обеспечить тёплой одеждой. И заодно мы собрали у родственников и близких бойцов посылки для них. Надеюсь, что в каждой из них есть весточка из дома, письмо. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Индивидуальные аптечки на каждого бойца, тактические очки, инструменты, средства личной гигиены. Всё это и многое другое отвезут на передовую на двух фурах. На отдельном трале доставят внедорожник УАЗ-«буханку», о котором попросили сами бойцы. Но самый ценный отправляют родственники солдат.

Осталась очень довольна, всё очень хорошо упаковано, большой ассортимент продукции, всё нужное. Я в восторге от того, что так хорошо заботятся о наших мужьях и сыновьях. Народу не всё равно, поддерживают. Письмо ему тоже написали. Он одно уже в сентябре получил от нас, говорит, даже пустил слезу. Супруга бойца батальона им. А. Доставалова

На прошлой неделе первая колонна выехала из Уфы с гуманитарным грузом для бойцов батальона имени героя России Минигали Шаймуратова. Маршрут разрабатывается таким образом, чтобы спустя 40 часов приехать в пункт назначения в дневное время. Ночью передвигаться в зоне проведения спецоперации небезопасно.

Это у нас уже второй конвой, который отправляется по новому маршруту от Уфы до Мелитополя. В этот раз перечень еще больше. Также отправляем оборудование для ведения боя. Это квадрокоптеры, тепловизоры и приборы ночного виденья. Фарит Гумеров, руководитель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Между тем это не последняя партия гуманитарной помощи башкирским батальонам. Формирование нового конвоя уже началось. И сделать вклад в общую победу, поддержав защитников, может каждый.