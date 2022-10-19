Жители Башкирии собрали более 10 тонн гумпомощи бойцам батальона им. Доставалова

Поддержка на расстоянии. Жители Башкортостана и родные бойцов батальона имени героя России Александра Доставалова собрали для своих защитников более 10 тонн гуманитарного груза. Ранее фурами на передовую отвезли такую же помощь и шаймуратовцам. Вся партия собрана исходя из потребностей военнослужащих.
Термобелье, теплые куртки, шапки и перчатки. Жёны бойцов батальона имени Доставалова лично оценили качество вещей, которые для военнослужащих собрали жители Башкортостана и общественные организации республики. Помимо этого, в состав гуманитарного груза также вошли печки-буржуйки, спальные мешки, дизель-генераторы. То, о чём просили сами бойцы.
Индивидуальные аптечки на каждого бойца, тактические очки, инструменты, средства личной гигиены. Всё это и многое другое отвезут на передовую на двух фурах. На отдельном трале доставят внедорожник УАЗ-«буханку», о котором попросили сами бойцы. Но самый ценный отправляют родственники солдат.
На прошлой неделе первая колонна выехала из Уфы с гуманитарным грузом для бойцов батальона имени героя России Минигали Шаймуратова. Маршрут разрабатывается таким образом, чтобы спустя 40 часов приехать в пункт назначения в дневное время. Ночью передвигаться в зоне проведения спецоперации небезопасно.
Между тем это не последняя партия гуманитарной помощи башкирским батальонам. Формирование нового конвоя уже началось. И сделать вклад в общую победу, поддержав защитников, может каждый.
Кроме тёплых вещей, продуктов питания, медикаментов и технических средств, по просьбе бойцов батальона имени Доставалова на передовую отправят и музыкальные инструменты – два баяна и две гитары, чтобы защитники на досуге могли поддерживать боевой дух патриотическими песнями. Как в годы Великой Отечественной войны делали наши фронтовики.